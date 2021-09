Einsatzprobe für die Katastrophe im Mühlhäuser Klinikum

Mühlhausen. Die Übung im Mühlhäuser Hufeland-Klinikum soll die Einsatzkräfte im gemeinsamen Vorgehen stärken.

Eine große Katastrophenübung findet am Sonntag, 12. September, im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen statt. Beteiligt sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Das Szenarium: Bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei und in der Rettungsleitstelle Unstrut-Hainich-Kreis gehen Notrufe ein. Die Notrufe künden davon, dass im Hufeland Klinikum mehrere Personen mit Messern Patienten, Personal und Besucher angegriffen hätten und sich in der Klinik verschanzt haben sollen. Mehrere Personen sind offensichtlich getötet oder aber zumindest schwer verletzt worden. Personen mit blutenden Wunden rennen aus dem Klinikum ins Freie. Die Übung ist Teil des Konzepts „Lebensbedrohliche Einsatzlagen“ sowie der Handlungsempfehlung für Amok- und Terrorlagen im Freistaat Thüringen.

Alle zwei Jahre findet laut Jens Kopp, Geschäftsführer des Hufeland Klinikums, eine große Katastrophenübung statt. „Unsere Patienten brauchen sich bei der Übung nicht zu sorgen. Die personelle und räumliche Trennung klappt immer ausgezeichnet“, sagt Kopp. Allerdings kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.