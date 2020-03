Die Banken, darunter die Sparkasse in Mühlhausen appellieren an die Kunden, Besuche auf das Nötigste zu begrenzen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bankenservice wird im Landkreis reduziert

Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie ergreifen auch die Banken im Landkreis. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Sparkasse Unstrut-Hainich schließt vorübergehend die Filialen in Herbsleben, Heyerode, Hüpstedt, Menteroda, Struth und in Mühlhausen in der Brückenstraße.

In allen anderen Filialen sei das Beratungs- und Serviceangebot weiterhin in vollem Umfang verfügbar. Dennoch bittet die Sparkasse ihre Kunden, Besuche auf das Nötigste zu begrenzen und vor Beratungen zuerst telefonisch Kontakt aufzunehmen. Die Ansprechpartner seien in allen Geschäftsstellen über die bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu erreichen. Alternativ stehe das Kunden-Service-Center Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr unter der Nummer 03601/ 4950 oder per E-Mail (info@spk-uh.de) zur Verfügung.

Die VR Bank Westthüringen setzt den personellen Service ab kommendem Montag, 23. März, in den Filialen aus – außer in Mühlhausen und Bad Langensalza. Laut Mitteilung gilt das vorerst bis zum 27. April. Persönliche Beratungen sollen jedoch nach vorheriger Terminvereinbarung wie gehabt stattfinden.

Beiden Banken erklären, dass die Versorgung mit Bargeld über die Selbstbedienungsterminals und der Zahlungsverkehr weiterhin sichergestellt seien. Zudem verweisen sie als Empfehlung in der Corona-Zeit auf das kontaktlose Bezahlen, etwa mit Bank- oder Kreditkarte.