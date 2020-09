Einwohner von Eigenrieden entscheiden über Schicksal der Angerlinden

Zu den Linden auf dem Anger in Eigenrieden soll es Anfang November eine Bürgerbefragung geben.

Eigenrieden. Der Gemeinderat Rodeberg will bei einer Bürgerbefragung Anfang November herausfinden, ob die Menschen die Angerlinden in Eigenrieden erhalten wollen.

Was soll mit den Angerlinden von Eigenrieden passieren? Um herauszufinden, wie groß der Wunsch nach dem Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Bäume ist, soll es am Sonntag, 1. November, eine Bürgerbefragung geben. Das beschloss der Rodeberger Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstagabend.