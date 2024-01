Bad Langensalza Bad Langensalza bleibt weiter heiß auf Eis. Noch immer aber ist kein passender Pächter für das frühere Eiscafé „Cappuccino“ am Neumarkt in Bad Langensalza gefunden. Es gab nur eine Bewerbung nach der Ausschreibung, dennoch sind viele an dem kleinen Café interessiert.