Emotionaler Protest gegen Schulschließung in Schlotheim

Schlotheim. Kritik an fehlender Busverbindung, Schulformen als Standortvorteil: 300 Menschen versammeln sich in Schlotheim. Das war zur zweiten Kundgebung Thema.

Gegen die Schließung des Schlotheimer Seiler-Gymnasiums protestierten am Freitagnachmittag wieder etwa 300 Menschen auf dem Parkplatz neben der Schule. Zu Wort meldeten sich diesmal neben Politikern, Schüler- und Elternsprechern auch Unternehmer. Unter anderem sprach Christian Erdenberger von der gleichnamigen Druckerei.

Schulformen und Sportstätten als Alleinstellungsmerkmal

Er bezeichnete das Gymnasium als wichtigen Teil eines großen Gesamtpaketes, das Schlotheim in besonderer Weise auszeichne. „Kindergarten, Grund- und Regelschule, das Gymnasium, die teils hochmodernen Sportstätten mit kurzen Wegen und langer Tradition sind ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte er. Die unterschiedlichen Schulformen seien für alle Unternehmer in Schlotheim ein wichtiges Kriterium – unter anderem für die Fachkräftegewinnung.

Auch Allgemeinmediziner Florian Kliewe stand am Freitag am Rednerpult. Er selbst habe sein Abitur in Schlotheim gemacht und sich nach dem Studium für die Arbeit in seinem Heimatort entschieden. Er kritisierte noch einmal die fehlende Busverbindung nach Bothenheilingen und Kleinwelsbach, wegen der mehr als 50 Schulkinder nicht in der eigenen Landgemeinde in die Schule gehen könnten. „Ohne das Gymnasium fehlt Schlotheim Zukunftsperspektive“, sagte Kliewe.

Eine emotionale Rede hielt Dorina Schmidt. Sie ist Mutter eines Kindes in der fünften Klasse am Gymnasium. „Ich bitte die Entscheidungsträger, ihre eigenen Befindlichkeiten und ihre Parteiangehörigkeit zurückzustellen. Bedenken Sie bei ihrer Abstimmung, dass es hier um unsere Kinder geht“, sagte sie mit Tränen in den Augen. Über die Schließung entscheidet der Kreistag am 6. März.