Ende einer quälend langen Umleitung im Unstrut-Hainich-Kreis:

Schlotheim. Eine wichtige Straße im Unstrut-Hainich-Kreis wird am Freitagmittag wieder freigegeben.

Die Straße zwischen Schlotheim und Obermehler wird am Freitagmittag wieder befahrbar. Das teilt das Landesamt für Bau und Verkehr mit. Über Monate war die Strecke gesperrt, waren weite Umleitungen zu fahren. Saniert haben das Land und die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen gemeinsam den Abschnitt Schlotheim – Großmehlra sowie in Schlotheim die Gartenstraße bis zur Brücke. Nun sind nach Aussage der Behörde ein paar Restarbeiten am Rad- und Gehweg zu erledigen.