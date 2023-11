Mühlhausen. Mit dem Thema „Sind Engel überhaupt noch zeitgemäß“ befassten sich kürzlich Siebtklässler der Mühlhäuser Thomas-Müntzer-Schule. Die Ergebnisse daraus sind am Montag, 4. Dezember, im Haus der Kirche in Mühlhausen zu sehen. Dann dreht sich in einer Ausstellung alles um diese himmlischen Boten.