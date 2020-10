Marko Groß, Vogtei-Gemeinderat der Bürgerliste, nimmt den Ortschaftsrat Oberdorla in die Verantwortung. Er solle sich eine Meinung bilden zum Verkauf von rund der Hälfte der Fläche des Sportplatzes am Ortsrand. Ein Investor möchte dort einen Discounter bauen, mit einem Textilangebot, Bäcker und Fleischer.

„Dem Votum des Ortschaftsrats wird sich der Gemeinderat nicht verschließen“, meint Groß. Es sei nicht Aufgabe des Rates, einheimische Unternehmen von Konkurrenz fernzuhalten, „wir sollten aber darauf achten, unsere Gewerbesteuer nicht kannibalisieren zu lassen.“ Der geplante Markt würde seine Steuern in Fürth entrichten, der benachbarte Markt an der Eisenacher Landstraße entrichtet sie seit Jahren in der Vogtei.