Mühlhausen. Neuntes Festival Lichtbildzeit präsentiert am 13. und 14. März in Mühlhausen Abenteuer aus fernen und nahen Ländern.

Erlebnisse aus aller Welt bei Lichtbildzeit in Mühlhausen

Zwei Tage lang geht es in Mühlhausen um die halbe Welt bei dem neunten Festival Lichtbildzeit. In facettenreichen und emotionalen Momentaufnahmen berichten die vom Fernweh Getriebenen in der Mühlhäuser 3K-Spielstätte Kilianikirche über ihre Abenteuer in fernen und nahen Ländern.

Den Auftakt zum Festival bildet am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, die Multimedia-Reportage „Europas faszinierende Tierwelt“ von Ralf Weise, Naturfotograf aus Eigenrieden. Einen Höhepunkt des Festivals setzen die sechs Referenten der Kurzbeiträge am Samstag, ab 14.30 Uhr, mit ihren jeweils 15-minütigen Bild-Reportagen.

Traditionell hat das Publikum am Nachmittag die Aufgabe, ihren Favoriten zu wählen. Der Publikumsliebling erhält die Möglichkeit, die Langversion seines Vortrages im Hauptprogramm des Lichtbildfestivals 2021 zu zeigen.

Mit der Multimedia-Reportage „Tuktoyaktuk – am Ende der Straße“ von Jens-Uwe Walter aus Jena, dem Sieger von 2018, am Samstag, um 19.30 Uhr, endet das Festival. Zum Ausklang wird in das Theatercafé „Kaff“ eingeladen, wo die Referenten für Gespräche zur Verfügung stehen.

Karten für die Veranstaltungen können in der 3K-Theaterspielstätte, Tel. (03601) 440937, per E-Mail unter kontakt@lichtbildzeit.de oder im Internet: www.lichtbildzeit.de reserviert werden.