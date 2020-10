543 Euro kamen beim Benefizkonzert am 20. September in der Kirche in Grabe zusammen. Nun übergaben die Musikerinnen Theresa Käppler (2. von rechts) und Susann Lutze (3. von rechts) den Scheck an Pfarrer Matthias Reißland (rechts) und die Mitglieder des Gemeindekirchenrates Birgit Bachmann, Hans-Ulrich Buchhardt, Gisela Baum und Susanne Schmidt (von links). Das Geld soll dem evangelischen Kindergarten im Ort zugute kommen, ein Spielgerät soll damit angeschafft werden. Organist Christian Kropp (nicht auf dem Foto) gehörte ebenfalls zu den Musikern.