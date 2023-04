Die Polizei verfolgt derzeit Spuren, die die Einbruchsserie in Mühlhausen aufklären könnten.

Ermittlungen zu Einbrüchen in Mühlhausen dauern an

Mühlhausen. Nach drei Wohnungsdurchsuchungen in Mühlhausen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen im Stadtgebiet von Mühlhausen dauern an. Wie die Polizei-Inspektion mitteilt, könne derzeit nichts zum aktuellen Stand gesagt werden, weil die Verfahren noch nicht abgeschlossen seien. Am 5. April wurden in Mühlhausen drei Wohnungen durchsucht. Gefunden wurden dabei Betäubungsmittel, Waffen, Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Den daraus resultierenden Ansätzen geht die Polizei nun weiter nach.