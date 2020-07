Erntesaison im Unstrut-Hainich-Kreis gestartet

Mehrere Mähdrescher und Traktoren ernten in dieser Woche auf einem Feld bei Großengottern. Im Hintergrund ist der Kirchturm der Gotterschen Sankt-Walpurgis-Kirche zu sehen. Wie Kreisbauernpräsident Marko Hesse informiert, werde derzeit vom Feld geholt, was gerade gehe. „Anders als in den Jahren zuvor, in denen wir häufig mit der Wintergerstenernte begonnen haben, ernten einige Bauern jetzt schon ihren Raps. Durch den Niederschlag der vergangenen Wochen ist die Wintergerste noch einmal gewachsen, teils sind viele grüne Ehren zu sehen“, berichtet Hesse.