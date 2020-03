Erreichbar nur per Mail und Telefon

Die Einschränkungen im Leben der Mühlhäuser und der Gäste der Stadt durch das Coronavirus werden immer gravierender. Am Dienstag werden sich die Türen der Thüringentherme nicht mehr öffnen, die Tourist-Information bleibt geschlossen. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) und die Wirtschaftsbetriebe schränken ihren Service ein. Per Mail und per Telefon sind sie aber erreichbar.

Das betrifft auch den Trinkwasserzweckverband. „Wir haben einen Bereitschaftsdienst eingerichtet für Havarien“, sagt Geschäftsführer Matthias Apel. Zwei Teams mit je zwei Mann seien im Einsatz; fünf Mann in Bereitschaft. Ähnlich sieht es bei den Stadtwerken aus. Drei Teams werden unabhängig voneinander arbeiten.

„Wir können in diesen Wochen keine Instandhaltung durchführen, also auch keine Zähler wechseln. Mit den Baumaßnahmen aber geht es weiter – vorerst“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Regine Gierse. Einige Firmen aber hätten bereits das Ende der Arbeiten angekündigt.

Wenn möglich, würden die Mitarbeiter ins Home Office geschickt. So agiert auch die Stadtverwaltung, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). „Wir müssen die kritische Infrastruktur aufrecht erhalten.“

„Ab sofort“ seien die städtische Sporthalle, die Georgiihalle in der Feldstraße, und auch die Sportstätten der Stadt geschlossen, ebenso die Bolzplätze am Wendewehr, Am neuen Ufer und am Stadion.

Die Türen zum Rathaus bleiben ebenfalls zu. Wer ein Anliegen hat, der erreicht die Mitarbeiter über Mail und per Telefon. Das betrifft auch den Bürgerservice. Vor einem Kontakt mit einem Verwaltungsmitarbeiter werde eine Corona-Selbstauskunft verlangt, um die Mitarbeiter zu schützen, sagt Bruns.

Der Oberbürgermeister meint: „Die sensible Infrastruktur, speziell die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Gas sowie Abwasser, ist nicht beeinträchtigt.“ Er bitte um Verständnis für die Einschränkungen, jedoch habe die Gesundheit aller Bürger oberste Priorität. „Für uns alle stellt die Lage eine Ausnahmesituation dar, die wir nur gemeinsam und solidarisch bewältigen können.“

Heiraten werde man in Mühlhausen weiterhin können – vorerst und nur in einer kleinen Gruppe. „Dennoch appellieren wir daran, die Eheschließung zu verschieben“, sagt der Rathauschef.

Zu Beerdigungen sollen Listen ausgelegt werden, um die Teilnehmer zu erfassen. Zudem sollen die Trauerfeiern nicht mehr in der Halle stattfinden, sondern im Freien. Was die Größe der Trauergemeinde angeht, da brauche es für mehr als 50 Personen eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises, sagt Bruns.

Für die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr habe man eine Urlaubssperre verhängt. Es werde auch keine direkte Übergabe der Dienstgeschäfte mehr geben, sagt die Leiterin des Ordnungsamtes, Claudia Litzkow-Hardegen. Zudem müssten die Männer vor dem jeweiligen Schichtwechsel alles desinfizieren, mit dem sie in Kontakt gekommen sind. Im Falle von Infektionen stünden die ehrenamtlichen, freiwilligen Feuerwehrleute bereit, um den Schichtbetrieb aufrecht zu erhalten. Als Backup, so Bruns, gebe es das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Görmar, das als Basis für die Feuerwehr dienen könnte.

Für die Feuerwehrleute wurden gut 100 neue Schutzanzüge bestellt. Abgesetzt seien Dienstabend und Schulungen, Praktikanten und Ehrenamtliche kommen nicht mehr in die städtischen Gebäude. Bereits Ende der vergangenen Woche waren das Mehrgenerationenhaus und die Stadtbibliothek geschlossen worden.

Schon jetzt ist klar: Die Einschränkungen kosten Geld, viel Geld: Laut Bruns wird sich das Defizit für die Wirtschaftsbetriebe durch die Thermenschließung auf 200.000 Euro im Monat belaufen

Das Bürgerbüro in Mühlhausen ist unter Tel. 03601/45 21 15 zu erreichen.