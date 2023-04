Erst Andacht, dann österlich unterwegs von Grabe nach Bollstedt

Grabe. Die evangelischen und katholischen Christen Mühlhausens laden ein zum Osterspaziergang. Wer dabei sein will, den erwartet für die Anreise ein besonderer Service.

Zum ökumenischen Osterspaziergang laden der Kirchenkreis Mühlhausen und die katholische Gemeinde ein. Los geht es Ostermontag, 10. April, 14 Uhr mit einer Andacht an der Kirchenruine in Kleingrabe. Im Anschluss führt eine Wanderung nach Bollstedt. Dort, in der Schenke, gibt es Kaffee und Kuchen.

Erneut wird ein Sonderbus eingesetzt. Der fährt um 13 Uhr vom Busbahnhof An der Burg in Mühlhausen los. Gelegenheit, um zuzusteigen, gibt es an der katholischen Kirche und an der Haltestelle in Görmar. Die Rückfahrt nach Mühlhausen ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.

Der erste ökumenische Osterspaziergang fand übrigens 1995 im Reiserschen Tal statt. Seit jenem Jahr ist er aus dem Veranstaltungskanon der evangelischen und der katholischen Gemeinde nicht mehr wegzudenken; lediglich in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist er ausgefallen.