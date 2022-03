Erste Besucherin in Mühlhäuser Therme wird mit Blumenstrauß begrüßt

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Therme hat seit Donnerstag wieder geöffnet. So lief der erste Tag.

Nach dreieinhalb Monaten Schließzeit für den öffentlichen Badebetrieb herrschte in der Mühlhäuser Thüringen Therme am Donnerstagvormittag wieder reger Betrieb. „Endlich“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen, Martin Fromm.

Die ersten 20 Freizeitschwimmer standen am Tag der Wiedereröffnung bereits am frühen Morgen auf der Matte. Als erste Besucherin begrüßte der Chef persönlich Veronika Kruckhoff um 6.30 Uhr mit einem kleinen Blumenstrauß. Nach dem Früh- und Schulschwimmen fanden sich dann auch wieder die ersten freien Schwimmgruppen ein.

Schulschwimmen und Rehasportpausieren nicht

Seit dem 25. November vergangenen Jahres war die Therme zunächst wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Lediglich Schulschwimmen und Rehasport konnten weiterhin stattfinden. Als die Landesregierung im Februar schließlich die Öffnung von Bädern und Saunen in Thüringen wieder erlaubte, befand sich die Thüringen Therme gerade mitten um Umbau.

„Weil die Corona-Zahlen immer weiter stiegen, sind wir davon ausgegangen, dass wir nicht vor Ostern wieder öffnen dürfen. Deswegen haben wir einige Bauarbeiten vorgezogen, die eigentlich im September geplant waren“, erklärt Fromm.

Manuela Mock und Sohn Lennardt nutzen die Wiedereröffnung im Kinderplanschbecken. Foto: Daniel Volkmann

Seit zwei Jahren planen die Wirtschaftsbetriebe die Erweiterung der Gastronomie und des Aktivzentrums. Eigentlich sollte die Therme für den Umbau im September zwei Wochen geschlossen werden, um die Arbeiten, die den größten Dreck verursachen, ohne den Badebetrieb durchführen zu können. „Schließen müssen wir jetzt nicht mehr“, sagt Fromm.

Dass die Mühlhäuser Therme wegen der vorgezogenen Bauarbeiten erst am 10. März wieder öffnen konnte, sorgte bei vielen Besuchern für Unmut. „Wir hatten mit den Arbeiten begonnen und der Dreck war enorm. Wir haben uns viel Zeit genommen, die Situation zu erklären und sind damit schließlich auch auf Verständnis gestoßen“, berichtet der Geschäftsführer.

Letztendlich sei es die richtige Entscheidung gewesen, die Bauarbeiten vorzuziehen. Die letzten Handgriffe wurden noch am Donnerstagmorgen erledigt. Weitergehen soll es mit den Bauarbeiten im Außenbereich, die spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Etwa 1,1 Millionen Euro werden insgesamt investiert. Dass am Donnerstagvormittag noch nicht der große Ansturm kam, sei laut Fromm erwartbar gewesen. „Wenn das Wetter so früh im Jahr so gut ist, ist generell weniger los.“

Der Mühlhäuser Organist und Richter Christian Kropp nutzte den ersten Öffnungstag gleich voll aus. „Ich war zum Sport im Aktivzentrum, dann in der Sauna und schließlich zum Schwimmen“, erzählt er. Ein bis zweimal pro Woche nutze er die Therme normalerweise. „Die letzten Monate habe ich das echt vermisst“, sagt er.

Die erste Besucherin war um 6.30 Uhr Veronika Kruckhoff und bekam von Martin Fromm einen Blumenstrauß. Foto: Thüringen Therme

In der Sauna wurde am Donnerstag nach zwei Jahren Corona-Zeit wieder angewedelt. „Der erste Aufguss war für uns bisschen wie der Fassanstich zur Mühlhäuser Kirmes“, erklärt Martin Fromm. Aufgüsse gab es in den vergangenen zwei Jahren nicht, weil es zeitweise verboten gewesen war und später nicht geklärt werden konnte, wie es sich mit Viren in der Sauna verhält. „Maskenpflicht und Anwedeln passte für uns nicht so richtig zusammen“, sagt Fromm.

Über die Wiedereröffnung der Therme freuten sich am Donnerstag auch Manuela Mock und ihr eineinhalbjähriger Sohn Lennardt – und das im zweiten Anlauf. „Wir waren schon vor zwei Tagen hier, haben 2,50 Euro für das Parkticket bezahlt und leider erst dann festgestellt, dass das Bad ja erst heute aufmacht“, erzählt sie. Das schreckte die beiden allerdings nicht ab, am Eröffnungstag noch einmal wiederzukommen.

Bis der Betrieb wieder richtig anläuft, könne es noch ein bisschen dauern, sagt Martin Fromm. Mit dem ersten Besucherboom rechne er in den Osterferien.