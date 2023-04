Erste Osterkrone in einem kleinen Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis

Issersheilingen. Im kleinen Dorf Issersheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es jetzt mit der Osterkrone eine Premiere. Warum diese am Samstag im Mittelpunkt steht.

Den Angerbrunnen in Issersheilingen schmückt jetzt zum ersten Mal eine Osterkrone. Die Idee gab es schon länger, berichtet Bürgermeisterin Christel Winkler (parteilos). „Alle finden die Osterkrone toll“, freut sie sich besonders, dass der Heimat- und Traditionsverein diese Idee nun umsetzte.

Der geschmückte Brunnen wird an diesem Samstag, 8. April, beim Osterfeuer am Vereins- und Bürgerhaus viele Blicke auf sich ziehen. Beginn ist um 17 Uhr. Laut Christel Winkler gibt es Spiele für Kinder. So können diese unter anderem auf Osternester-Suche gehen, die mit Eiern und Süßem gefüllt sind. Das traditionelle Osterfeuer soll dann in einer Feuerschale entzündet werden.