Neun Brauereien werden sich am Samstag auf dem Anger in Oberdorla vorstellen. (Symbolbild)

Erstmals Biermarkt in Oberdorla

Oberdorla. Wie ein kleiner Verein das kulturelle Leben in der Vogtei beleben will.

Der im Herbst 2019 gegründete Verein „Fortissimo“ will für Samstag, 21. August, einen Biermarkt organisieren. Es wird sein erster sein, nachdem die Idee sich 2020 nicht hatte umsetzen lassen.

Neun Brauereien, davon sieben Manufakturen, werden am Samstag um die Tanzfläche auf dem Anger ihre Stände aufbauen, darunter je eine aus Oberdorla, Hüpstedt und Bad Langensalza.

Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit Konzerten und weiteren Veranstaltungen das kulturelle Leben in der Vogtei zu bereichern. Der Name soll dabei Programm sein. Denn in der Musik bezeichnet „Fortissimo“ eine Tonstärke. Es bedeutet „sehr laut“ oder „am stärksten“.

Jene Brauereien, die am Samstag nicht selbst den Ausschank übernehmen können oder wollen, werden von der Vogteier Sportgemeinschaft VSG, der Rechnungsgesellschaft und der Feuerwehr vertreten. Laut Bürgermeister Christian Hecht (parteilos), der auch dem Verein angehört, sollen sie vom Verkauf profitieren.

Ab 14 Uhr werden die Kinder auf ihre Kosten kommen, denn für sie wird es unter anderem eine Traktor-Hüpfburg geben. Für Musik sorgen die Gasthof-Musikanten und der „Flotte Zweier“. Zugelassen sind laut Hygiene-Konzept 200 Gäste auf dem Anger.