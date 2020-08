Thomas Fitze geht bei der Bürgermeisterwahl in Nottertal-Heilinger Höhen für die SPD ins Rennen.

Nottertal-Heilinger Höhen. Wir stellen die Bürgermeisterkandidaten für die Wahl in Nottertal-Heilinger Höhen vor. Heute (3): Thomas Fitze

„Es ging schon immer nur gemeinsam, und so muss es auch weitergehen“

Thomas Fitze aus Hohenbergen will der erste Bürgermeister der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen werden. Für die SPD geht der 41-Jährige am 6. September ins Rennen um den hauptamtlichen Posten. Außerdem ist er Spitzenkandidat der SPD-Liste um einen Platz im ebenfalls am 6. September zu wählenden Stadtrat.