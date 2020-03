Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ethikwoche in Pfafferode mit Vorträgen und Debatten

Zum wiederholten Mal stellt das Ethik-Komitee des Ökumenischen Hainich Klinikums noch bis Freitag, 6. März, die komplette Woche unter einen thematischen Schwerpunkt. Diesmal heiße das Motto „Un-Frei-Willig – Macht und Verantwortung in der Psychiatrie“, teilte die Klinikleitung mit.

Dies sei ein durchaus umstrittenes Thema in unserer Gesellschaft. Denn sind Ärzte, Therapeuten und Pfleger die Guten oder die Bösen? Und wer entscheidet darüber, zu welcher Gruppe sie gehören? Was sagen heutzutage Interessenvertretungen zu dem Zwiespalt zwischen autonomen Patientenwillen und „wohltätigem Zwang“ gegenüber psychisch erkrankten Menschen, die die Gesellschaft oben genannten Berufsgruppen anvertraut? Die Arbeit in der Psychiatrie wird aus diesen Perspektiven kontrovers betrachtet. Buchlesung, theologischer Vortrag sowie Fachtagung mit Podiumsdiskussion bieten Raum für intensiven Austausch mit interessanten Referenten. In diesem Rahmen füge sich auch eine Vorführung des Spielfilms „Eleanor und Colette“ am Donnerstag, 5. März, 18 Uhr, im Filmpalast Central in Mühlhausen. Der Film erzählt die Geschichte von Eleanor Riese, die in den 80-ern ein wichtiges Recht für Psychiatriepatienten in Kalifornien erkämpfte. Der Eintritt ist frei.