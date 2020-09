Event-Manager setzen auf Süßes

Marcel Mainzer aus Eigenrieden, Daniel Hunstock aus Struth und Gregor Klingebiel aus Kirchworbis (von links) eröffnen in Erfurt ein Café. Das soll nicht das einzige bleiben. Schon jetzt tragen sich die drei Männer mit Expansionsgedanken.

Erfurt/Eigenrieden. Zwei Event-Manager aus Rodeberg und ein Handwerker aus Kirchworbis setzen auf Gastronomie in Erfurt und wollen bundesweit agieren.

Musiker und Gastronomen gehören zu den Hauptleidtragenden der Corona-Restriktionen. Was also veranlasst einen jungen Mann, der sich als Musiker und Event-Manager einen Namen gemacht hat, dazu, in diesen Monaten zusätzlich auf die Gastronomie zu setzen? „Wir gehen eben gerne Wagnisse ein“, meint der 31-jährige Marcel Mainzer aus Eigenrieden.