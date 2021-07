Eventlocation Mühlhussia öffnet

Am Samstag laden die Akteure des Mühlhäuser Bratwursttheaters zu einem Tag der offenen Tür in ihre neue Eventlocation Mühlhussia. Auch Bratwürste liegen dort auf dem Grill.

Zu einem Tag der offenen Tür laden am Sonntag, 1. August, die Akteure des Mühlhäuser Bratwursttheaters in ihre neue Eventlocation Mühlhussia. Sie befindet sich im Hotel Stadt Mühlhausen, dem ehemaligen Sporthotel, in der Kasseler Straße.

Laut Veranstalter haben alle Interessierten in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich über die neue Mühlhäuser Attraktion zu informieren.

Der Verein Freunde der Thüringer Bratwurst werde mit einem Infostand vertreten sein. Auf alle an diesem Tag gebuchten Theatertickets gebe es einen Rabatt, heißt es aus dem Bratwursttheater.