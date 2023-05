Exklusive Blicke auf Bad Langensalzas Prunkstück

Das Köhler-Kreuz hat in Bad Langensalza eine eigene Ausstellung im Stadtmuseum bekommen.

Bad Langensalza. Hunderte Edelsteine und viel Silber: Bad Langensalzas „Goldjunge“ kann zum Grünen Innenstadtfest besichtigt werden.

Ein echtes Prunkstück steht am Wochenende bei einem Besuch des Stadtmuseums Augustinerkloster in Bad Langensalza im Fokus. Das Köhler-Kreuz aus dem 18. Jahrhundert ist nach Jahren des Vergessens vor einer Woche an seinen Bestimmungsort zurückgekehrt.

Das zuvor aufwendig restaurierte Kreuz mit seinen etwa 350 Edelsteinen, Silber- und Emailleelementen und einer Höhe von über einem Meter ist in der neuen Dauerausstellung „Der Langensalzaer Goldjunge – Das barocke Altarkreuz Johann Heinrich Köhler“ zu sehen.

Besichtigungen sind am Sonntag, 14. Mai, im Rahmen des Grünen Innenstadtfestes, nur in vier Zeitfenstern von 11 bis 12 Uhr, von 13 bis 14 Uhr, von 14 bis 15 Uhr und von 16 bis 17 Uhr, kündigt Museumschef Stefan Schuchardt an.

Kaffee und Kuchen im Apothekenmuseum

In der Zeit von 12 bis 13 Uhr findet eine Hausführung und von 15 bis 16 Uhr ein Rundgang durch die Ausstellung im benachbarten Thüringer Apothekenmuseum statt. Beide Museen sind an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.

Der Kirchturm des ehemaligen Klosters mit seiner Aussichtsplattform kann in dieser Zeit ebenfalls besichtigt werden. Musiker Steve Rettelbusch tritt von 13 bis 14 Uhr im Stadtmuseum auf. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Apothekenmuseum gegen eine kleine Spende.

Auch am Internationalen Museumstag eine Woche später, am 21. Mai, beteiligen sich die Museen der Kurstadt. Zwischen 13 und 17 Uhr können die Ausstellungen besichtigt werden. Der Eintritt ist ebenfalls kostenfrei. Führungen finden an diesem Tag allerdings nicht statt.