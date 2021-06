Explosion in Bad Langensalza – Bewohnerin schwer verletzt

Im Illebener Weg in Bad Langensalza kam es am Samstagvormittag zu einer Detonation.

Bad Langensalza. Im Illebener Weg in Bad Langensalza kam es am Samstag zu einer Explosion, die eine Wohnung komplett zerstörte. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher noch völlig unklar.

Zu einer Explosion kam es am Samstagvormittag in einer Wohnung in Bad Langensalza. Die 57-jährige Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, gab es eine weitere verletzte Person, die von herumfliegenden Teilen getroffen wurde.

Alle anderen Hausbewohner wurden vorsichtshalber evakuiert.

Bei der Explosion flogen Fenster und Türen im Innenbereich und auch die Wohnungstür samt Rahmen heraus. Glassplitter waren noch 30 Meter weiter zu finden.

Wie es zu dem Ereignis kommen konnte, sei laut Polizei noch völlig unklar. Das Mehrfamilienhaus habe keinen Gasanschluss. Die Kreuzung am Illebener Weg ist aktuell noch gesperrt.

