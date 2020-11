Der Haushaltsplan der Landgemeinde für das kommende Jahr wurde in der jüngsten Ratssitzung nicht beschlossen. Diverse Änderungsanträge müssen noch in das Papier eingearbeitet werden, ehe es den Gemeinderäten voraussichtlich am 10. Dezember erneut vorgelegt werden soll.

Die Fraktion der Freien Wähler monierte, dass die Ausgaben für die ehrenamtliche Arbeit der Beigeordneten, der Gemeinderäte und der Ortschaftsbürgermeister reduziert werden sollen.

„Wenn ich sehe, was Thomas Schmidt als Ortschaftsbürgermeister von Großengottern und als Beigeordneter leistet. Die Ortschaftsbürgermeister sind für viele Bürger immer noch erste Ansprechpartner. Und jetzt sollen sie auch noch weniger kriegen. Das ist das falsche Zeichen“, sagte Thomas Karnofka. Sparmöglichkeiten sieht er unter anderem beim Topf für kulturelle Veranstaltungen, von denen voraussichtlich viele ausfallen werden.

Dietmar Ohnesorge (parteilos) setzte sich dafür ein, den geplanten Verkauf eines Radladers aus Flarchheim aus dem Haushaltsplan zu streichen. Das Fahrzeug sei funktionstüchtig und gerade im Winter könne die Landgemeinde jeden Schneeschieber brauchen. Bereits zuvor wurden in der neuen Kita-Gebührensatzung Elternbeiträge festgelegt, die zwar höher sind als die bisher geltenden, aber niedriger als im Haushalt vorgesehen.

Kämmerin Beatrice Heyer sah sich also mit mehreren Änderungen konfrontiert und ergriff nach einiger Zeit das Wort: „Ich bin keine Freundin davon, den Etat mit Änderungen zu beschließen. Dann können wir uns sämtliche Fraktions- und Ausschusssitzungen vorher sparen. Wir können die Änderungen nur einbauen, wenn wir auch die Einsparungen darstellen können“, sagte sie. Da die Anträge teils nur mündlich gestellt worden, sei dies nicht adäquat möglich. Sie erbat von den Fraktionen künftig schriftliche Anträge mit einer Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben.

Eckdaten des Haushalts sind aus dem Vorbericht ablesbar. Demnach beträgt das Gesamtvolumen im nächsten Jahr etwa zehn Millionen Euro.

Etwa 1,6 Millionen Euro entfallen auf den Vermögenshaushalt, aus dem unter anderem Instandsetzungsarbeiten in den Kindergärten, an der Sporthalle Großengottern und im Freibad Weberstedt finanziert werden sollen. Auch Arbeiten an verschiedenen Straßen sind vorgesehen.

Mit dem Blick in die nähere Zukunft verbindet die Kämmerei eine Warnung.

Denn die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist bedroht. Zwar werde die Landgemeinde kontinuierlich Kredite abbezahlen, die Pro-Kopf-Verschuldung werde sinken und es werde auch finanzielle Freiräume geben – doch werden diese eben knapp bemessen sein.

„Wenn sich die finanzielle Situation der Landgemeinde weiter so entwickelt, sehe ich uns schneller als gedacht in der Haushaltssicherung. Das wurde von Seiten der Verwaltung mehrfach in den Ausschüssen und Fraktionen angesprochen“, so Beatrice Heyer. Es brauche Vorschläge für Einsparungen und mehr Einnahmen. Diesbezüglich komme vom Gemeinderat sehr wenig.