Fachkräftemesse in Mühlhausen

Mühlhausen. Das Landratsamt des Kreises lädt für den 25. September in die Sporthalle des Berufsschulcampus ein.

In der Sporthalle auf dem Berufsschulcampus in Mühlhausen wird am Samstag, 25. September, die Fachkräftemesse „Beruf.Bildung.Karriere“ veranstaltet. Wie schon im vergangenen Jahr richtet sich die Messe an Bürger, die sich umorientieren oder wieder ins Arbeitsleben einsteigen wollen. Veranstalter ist das Landratsamt des Kreises.

Weiterhin geht es darum, verstärkt Fachkräfte in der Region auszubilden und mit attraktiven Jobangeboten zu binden. Vielen Ortsansässigen und Pendlern ist gar nicht bekannt, welch potente Firmen sich zwischenzeitlich in der Region angesiedelt haben und welche attraktiven Arbeitsplätze sie bereithalten. Zudem gibt es viele Fachkräfte, die die Region verlassen haben und nicht nur mit dem Herzen in die Heimat zurückkehren möchten.

Über 50 Firmen, Hochschulen und Institutionen werden sich von 10 bis 15 Uhr präsentieren. So viele Anmeldungen liegen der organisierenden Agentur Says-Marketing schon vor. Weitere Anmeldungen sind gegenwärtig noch möglich. Der Eintritt für die Besucher ist frei.

Weitere Informationen online unter: www.bbk-region.de