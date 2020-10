Fahrer flüchtet bei Görmar vor der Polizei und rast gegen Steinmauer

In Grabe kam der BMW in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Totalschaden.

Grabe. In der Nacht zu Mittwoch wollten Polizisten in Görmar einen BMW kontrollieren. Statt anzuhalten gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete in Richtung Schlotheim.

In der Nacht zu Mittwoch sollte ein Autofahrer in Görmar von der Polizei kontrolliert werden. Statt anzuhalten gab der Fahrer Gas und flüchtete vor den Polizisten in Richtung Grabe. Gegen 1.15 Uhr kam der 27 Jahre alte Fahrer mit seinem BMW-Kombi aus Richtung Görmar kommend am Ortseingang von Grabe nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit seinem Auto über den Gehweg und krachte gegen eine Pflanzsteinmauer.

Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 0,7 Promille. Foto: Daniel Volkmann

Daraufhin schleuderte das Auto gut 25 Meter weiter in ein Gebüsch und kam vor einer Betonmauer zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls rissen beide Vorderräder am Fahrzeug ab, am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt und wurde mit auf die Polizeistation genommen, gegen ihn wird nun ermittelt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert 0,7 Promille.

Die Feuerwehr Mühlhausen kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Mit Hilfe eines Kranwagens wurde das Auto in der Nacht von einem Abschleppunternehmen geborgen.

