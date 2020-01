Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrraddieb fährt mit geklautem Rad zum Ladendiebstahl

Mit einem geklauten Fahrrad ist ein 19-Jähriger in Mühlhausen am Freitagmorgen zu seiner nächsten Tat geradelt: In einem Supermarkt in der Wagenstedter Straße wurde er bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann sich bei den Polizisten nicht ausweisen können.

Eine Freundin kam, um den Ausweis zu bringen, auch mit einem Fahrrad herbeigeeilt. Auch dieses Rad war gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Laden- und Fahrraddiebstahls gegen den 19-Jährigen. Das eine Rad, das am Mittwoch vor der Georgischule gestohlen wurde, übergab die Polizei direkt dem rechtmäßigen Besitzer. Woher das zweite Fahrrad stammt, wird noch ermittelt.