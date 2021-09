Fahrradkantor spielt in Mühlhausen

Mühlhausen. Martin Schulze ist auf dem Fahrrad in ganz Deutschland unterwegs und macht Halt in Mühlhausen und Langula.

Fahrradkantor Martin Schulze ist in dieser Woche zu Besuch im Unstrut-Hainich-Kreis. Nachdem er bereits am Wochenende ein Orgelkonzert in Oppershausen spielte, gastiert der Organist am Dienstag, 7. September, in der Georgikirche in Mühlhausen. Wie Pfarrer Marc Pokoj mitteilt, beginnt das Konzert um 19:30 Uhr.

Zudem spielt Martin Schulze am Mittwoch, 8. September, um 12 Uhr zur Orgelandacht in der Mühlhäuser Kirche Divi Blasii. Um 19 Uhr ist der Organist dann noch einmal in der Kirche in Langula zu hören. Der freiberufliche Kirchenmusiker tourt bereits seit Jahren mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland.