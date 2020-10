Ganz so weit, wie es die Postkarten vermuten lassen, soll es nicht gehen. mit der Kleinbahn bleibt die Reisegruppe in der Umgebung.

Zu einer Fahrt ins Blaue laden für die erste Oktoberwoche die sudetendeutschen Heimatfreunde ein. Darüber informiert für die Gruppe Christl Pfeifer. Treffpunkt ist am Mittwoch, 7. Oktober, um 12 Uhr die Kirche Divi Blasii am Mühlhäuser Untermarkt. Dort wolle man dann in eine Kleinbahn einsteigen.