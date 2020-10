Fahrt von Bad Lanzensalza zur Farbglashütte Lauscha

Eine Frau betrachtet eine Ausstellungsvitrine im Museum für Glaskunst in der Farbglashütte in Lauscha.

Nach Lauscha in die Farbglashütte geht am 22. Oktober die nächste Busfahrt der Volkssolidarität Bad Langensalza. Geplant sei dort eine Führung. Auch Zeit für einen Einkauf ist laut Mitteilung vorgesehen. Der Bus fährt um 9.45 Uhr in der Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle) ab, um 9.50 Uhr am Wiebeckplatz, um 9.55 Uhr am Birkenweg und um 10 Uhr an der Schänke Ufhoven. Anmeldungen sind unter Telefon: 03603/81 23 61 möglich.