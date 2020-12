Fahrzeug hängt auf Leitplanke bei Obermehler fest

Obermehler 20-Jähriger verliert in einer Kurve Kontrolle über sein Auto.

Obermehler. Von einem Unfall auf der Straße zwischen Obermehler im Unstrut-Hainich-Landkreis und der Siedlung Pöthen berichtet die Mühlhäuser Polizei.

Der Fahrer eines Polo befuhr demnach am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, die Landstraße aus Richtung Obermehler in Richtung Pöthen. In einer Kurve verlor der 20 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich quer zur Fahrtrichtung, schlitterte gegen die Schutzplanke und kam mit seinem Auto darauf mit den Vorderrädern zum Stehen. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.