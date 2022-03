Familie im Unstrut-Hainich-Kreis: „Wir haben eine Freundin gefunden“

Unstrut-Hainich-Kreis. Diana Grimm aus Craula ist ausgebildete Familienbegleiterin. Ein Kurs für Nordthüringen findet auch in Mühlhausen statt.

Die Freude ist riesig. Die 17-Jährige Joeline lacht und klatscht in die Hände als sie Diana Grimm (58) sieht. Seit fast zwei Jahren ist die Craulaerin als ehrenamtliche Familienbegleiterin tätig. An diesem Tag zeigen Joeline und ihre Mutter Corinna Mock (50) ihrer das Gelände der Förderschule in Höngeda. Die Kennenlernphase ist beinahe beendet. Die Harmonie stimmt. „Wir haben eine Freundin gefunden“, sagt Corinna Mock.

Joeline kam mit einer schweren Behinderung zur Welt. Vor rund acht Jahren hat sich eine Epilepsie entwickelt. Seitdem häufen sich die Anfälle. Ihr Kind werden die Eltern nie alleine lassen können.

Das Engagement von Diana Grimm entlastet Familie Mock aus Effelder sehr. Alle zwei Wochen möchte Diana Grimm nun ein paar Stunden mit Joeline verbringen. Zeit, in der die Eltern selbst einmal Durchatmen können. Doch die Hilfe des Thüringer Kinderhospizdienstes anzunehmen, sei ein weiter Weg gewesen.

Viele Jahre lang versuchten Corinna Mock und ihr Mann die Betreuung ihrer Tochter alleine zu stemmen. Unterstützung bekamen sie zwar von ihren Eltern. Doch dann kam bei Corinna Mock der Zusammenbruch. Erst dieses Schlüsselerlebnis sorgte dafür, dass sich die Familie Unterstützung holte.

„Wir möchten auch noch etwas vom Leben haben.” Ein Satz, der zuerst egoistisch klingt. Schämen müssen sich betroffene Eltern nicht. Jana Schmidt, die leitende Koordinatorin des Thüringer Kinderhospizdienstes, sagt: „Die Betreuung von lebensverkürzend erkrankten Kindern ist ein 24/7-Job. Nur wer für sich selbst sorgt, kann sich auch um andere kümmern.“

Dass die Mocks die Hilfe nicht viel eher in Anspruch genommen haben, lag aber auch daran, dass sie davon nicht wussten. Noch zu wenige Anlaufstellen hätten das Angebot auf dem Schirm. Deshalb informieren betroffene Eltern, wie Familie Mock, darüber nun auch in ihrer Selbsthilfegruppe.

Jana Schmidt spricht von einer „Win-Win-Situation“ für beide Seiten. Für die Eltern aber auch für Geschwisterkinder bietet das Projekt die Möglichkeit, einmal den Kopf frei zu kriegen, eigenen Hobbies nachzugehen – wenn auch nur für ein paar Stunden.

Thüringer Kinderhospizdienst sucht ehrenamtliche Familienbegleiter

Über ihre Motivation sagt Diana Grimm: „Ich hatte das Gefühl, dass in meinem Leben noch eine Lücke zu füllen ist. Ich wollte etwas zurückgeben – aus Dankbarkeit für meine gesunde Familie.“ Aus der Zeitung hatte sie von der Möglichkeit dieses Ehrenamts erfahren und sich beworben. Im März 2020 beendete sie den entsprechenden Kurs der Kinderhospizdienstes und betreut nun zwei Familien.

Bald wollen sie und Joeline die erste Zeit alleine verbringen. „Sie liebt viele Menschen um sich herum, aber sie lebt in ihrer eigenen Welt”, sagt ihre Mutter. „Sie hat Antennen für Menschen, die es gut mit ihr meinen.“ Die junge Frau liebt Musik. Damit kann man ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Das will Diana Grimm mit einer besonderen Idee schaffen. Ihr Mann spielt Akkordeon und ein gemeinsames Treffen mit der musikbegeisterten Joeline ist geplant.

Im Unstrut-Hainich-Kreis sucht der Thüringer Kinderhospizdienst Menschen, die sich als ehrenamtliche Familienbegleiter engagieren. Durch die zusätzliche psychische aber auch finanzielle Belastung in der Coronazeit sei der Bedarf gestiegen. Auf einen ersten Aufruf gab es bereits zehn Anfragen. So werden für Nordthüringen in diesem Jahr zwei Kurse für Familienbegleiter stattfinden können, sagt Jana Schmidt, einer davon in Mühlhausen. In Sachen Vernetzung mit Kliniken und sozialen Einrichtungen sei man auf gutem Weg, um die Familienbegleitung noch präsenter zu machen.