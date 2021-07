Familienführung im Kulturhistorischen Museum Mühlhausen

Mühlhausen. Wie wahr sind Asterix-Filme wirklich? Führung zeigt wahren Kern.

Im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen findet am Samstag, 17. Juli, um 13 Uhr eine Themenführung statt, danach wird der Asterix-Film „Sieg über Caesar“ im Ratskeller gezeigt. Im Rahmen der Ausstellung „Roms verlorene Provinz“ werden die wahren Inhalte des Films vermittelt, heißt es in der Mitteilung.

Die Führung kostet 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 2 Euro, Film auf Spendenbasis. Mund-Nasen-Schutz und Anmeldung unter Telefon: 03601 85660 erforderlich. red