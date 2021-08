Familienimpftag in Mühlhausen und Bad Langensalza

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Samstag können sich Familien mit Kindern ab 12 Jahren in einem der beiden Impfzentren im Landkreis impfen lassen.

Einen Familienimpftag organisiert die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Samstag, dem 14. August, zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr in allen Thüringer Impfzentren – auch in Bad Langensalza und Mühlhausen. Dort können sich Familien mit Kindern ab 12 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist unter www.impfen-thueringen.de oder unter der Telefonnummer 03643 / 4950490 erforderlich.