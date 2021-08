Familienkarte bald im Unstrut-Hainich-Kreis erhältlich

Unstrut-Hainich-Kreis. Eltern erhalten Brief, den sie gegen Gutscheinheft eintauschen können.

Die neue Thüringer Familienkarte ist bald auch im Landkreis erhältlich. Sie gilt für jedes kindergeldberechtigte Kind und umfasst ein Guthaben von 50 Euro, mit dem ermäßigt oder sogar kostenlos Freizeiteinrichtungen in ganz Thüringen nutzbar sind, etwa für Museen, Kinos und Bäder.

In Kürze erhalten alle betroffenen Eltern dazu Post mit einem Coupon. Gegen diesen kann die Karte dann in Form eines Gutscheinheftes abgeholt werden. Möglich ist dies in der Stadtbibliothek in der Jakobikirche in Mühlhausen sowie in Bad Langensalza in der Touristinformation, im Rosengarten und im Japanischen Garten. Familien mit mehr als einem Kind müssen beim Umtausch einen Nachweis vorlegen, etwa eine Kopie des Kindergeld-Bescheids oder die Mehrkindfamilienkarte.