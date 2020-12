Faulungen: Weihnachtskrippe in Not

Dass Maria, Josef und das Jesuskind 18 Jahre lang bei Regen, Schnee und manchmal unter tropischen und einmal sogar fast arktischen Temperaturen ausharren mussten, blieb nicht ohne Folgen. Und zwar für die Geburtsszene in der Eingangstür der katholischen Pfarrkirche St. Dionysius von Hundeshagen (Eichsfeldkreis). Diese befindet sich dort im linken Türflügel, so dass Gläubige und Gäste gleich an der Kirchenpforte das ganze Jahr über an Weihnachten erinnert werden.