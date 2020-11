Faulunger Kirche generalsaniert

Der Hochaltar mit der heiligen Margareta von Antiochien (links) und der heiligen Katharina von Alexandria in der Pfarrkirche von Faulungen erstrahlt in neuem Glanz.

Faulungen. Der 250 Jahre alter Hochaltar erstrahlt in Faulungen in neuem Glanz. St. Martin kann nun sogar selbsttätig atmen.

Nicht nur den Zisterziensern des früheren Klosters Reifenstein dürfte das Herz aufgehen, wenn sie den in neuem Glanz erstrahlenden Hochaltar in der Faulunger Kirche sehen könnten. Denn während der Sommermonate wurde der um 1770/80 entstandene Marienaltar behutsam saniert, gereinigt, farblich aufgefrischt sowie verschiedene Partien an den Heiligenfiguren und am Gehäuse neu vergoldet. Der im Zuge der Klosterauflösung von 1803 nach Faulungen gekommene Altar zieht jetzt also wieder die Blicke aller Besucher des kleinen katholischen Gotteshauses auf sich.