Feier der Kaiserkirmes im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft lädt herzlich zur Kaiserkirmes. Dieses Fest vereint Tradition, Kultur und Freude.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft freut sich, ihre Kaiserkirmes zu feiern, wie Horst Müller von den Sudeten berichtet. Die festliche Veranstaltung findet am Samstag, 28. Oktober, im geräumigen Saal des Mühlhäuser Puschkinhauses statt. Die Türen öffnen demnach um 13 Uhr, und pünktlich um 14 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Programm aus Kulturveranstaltungen und Tanz. Horst Müller betont, dass die Kaiserkirmes für die sudetendeutschen Heimatfreunde der Höhepunkt des Vereinsjahres ist. Die Einladung richtet sich nicht nur an die sudetendeutschen Landsleute, sondern auch an Freunde und Landsleute aus den Vertreibungsgebieten im Osten, die im Bund der Vertriebenen organisiert sind.

Die Tradition der Kaiserkirmes geht auf Kaiser Joseph II., den ältesten Sohn von Maria Theresia, zurück. 1786 erließ dieser eine Anordnung, die vorsah, dass in allen österreichischen Erblanden jährlich am dritten Sonntag im Oktober ein Kirchweihfest stattfinden sollte. Bis heute folgen die Sudetendeutschen dieser Verordnung, wie es vom Kreisvorstand heißt.

„Es handelt sich um einen Brauchtumsnachmittag, der Tradition und Freude am Feiern vereint. Egal, ob man Mitglied der Gemeinschaft ist, ein Freund der Sudetendeutschen oder einfach neugieriger Gast – alle sind herzlich eingeladen“, sagt Horst Müller.