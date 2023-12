Bürgermeister Jens Weimann durchschnitt das Band für die Neueröffnung der Brücke in der Brückenstraße.

Frischer Glanz Feierliche Neueröffnung: Eine Brücke in Bad Tennstedt erstrahlt nach Komplettabriss

Bad Tennstedt Die Fertigstellung wurde am Montag unter Anwesenheit von Bürgermeister Jens Weimann gefeiert. Ein kleiner Straßenabschnitt wurde auch erneuert.

Nach monatelangen Arbeiten wurde die Brücke in der Brückenstraße/Sankt Andrae in Bad Tennstedt nun feierlich neu eröffnet. Nachdem sie vor zwei Jahren bei einer Brückenprüfung mit der Note vier abschnitt und somit nicht durch den Tüv kam, wurde ein Komplettabriss mit anschließendem Ersatzneubau angeordnet.

Am 6. Februar wurden die Arbeiten dann von der Gothaer Firma „Hobohm & Grünewald GmbH“ übernommen. Am 12. Dezember konnte der Neubau schließlich abgeschlossen werden. Unter Anwesenheit von Bürgermeister Jens Weimann (CDU), Vertretern des Planungsbüros sowie der Firma Wartmann, Arbeitern von „Hobohm & Grünewald“ und drei Stadträten, wurde die Brücke am Montag feierlich mit einem Glas Sekt und dem traditionellen Durchschneiden eines Bandes neu eröffnet.

Da nicht nur die Brücke, sondern auch ein Stück der nebenliegenden Straße neu gemacht wurde, hatten sich die Arbeiten um wenige Tage verzögert. Insgesamt mussten mehr als 600.000 Euro investiert werden. Unterstützt wurde die Stadt dabei von dem Förderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur, das 75 Prozent der Kosten übernahmen.