Feiern, wandern und informieren: Veranstaltungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Wandern im Südeichsfeld oder feiern beim Sommerfest – Diese Veranstaltungen stehen im Unstrut-Hainich-Kreis an.

Im Unstrut-Hainich-Kreis stehen in den nächsten Tagen verschiedene Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Interessen auf dem Plan. Wir haben einige Termine zusammengefasst.

Wanderung durch das Südeichsfeld

An einer Wanderung durch den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal können Natur- und Wanderfreunde am Sonntag, den 25. Juni teilnehmen. Start ist 10 Uhr am Heimatalm in Katharinenberg mit Naturparkleiterin Claudia Wilhelm und dem Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld, Andreas Henning (parteilos). Es geht über fünf bis acht Kilometer.

Der Weg führt zum Grenzturm Katharinenberg, der an diesem Tag für seine Gäste die Türen geöffnet hat. Die Strecke verläuft hier an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Unter anderem können Besucher Einblicke in die Naturparkarbeit und das Zusammenspiel mit der Kommune erhalten. Endpunkt ist nach etwa drei Stunden wieder die Heimatalm.

Projektvorstellung der Abfallwirtschaft Unstrut-Hainich-Kreis

Zur letzten öffentlichen Veranstaltung vor der Sommerpause lädt der VdK-Ortsverband Mühlhausen am 28. Juni ab 15 Uhr ins Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus ein. Mario Fischer von der Abfallwirtschaft des Unstrut-Hainich Kreises informiert über das Projekt seines Betriebes zur Mülltrennung.

Dorfverein Zimmern feiert Sommerfest

Der Dorfverein Zimmern feiert am Samstag, 1. Juli, ab 14.30 Uhr das diesjährige Sommerfest im Bürgerhaus. Am Nachmittag werden alle mit Kaffee, Crêpes und Kuchen von den Landfrauen verwöhnt.

Um 15 Uhr startet eine Kinderolympiade, bei der die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit testen können. Die Gewinner können sich auf großartige Preise freuen. Alle anderen können ihr Losglück bei einer Tombola herausfordern. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Pascal Zeuch von Zeuch-Entertainment bis in die späten Abendstunden.