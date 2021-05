Felchta muss auf nächste Runde warten

Mühlhausen. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum hat Mühlhausen Bewerbung um Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm mit Windeberg, Saalfeld, Grabe und Felchta nur teilweise bestätigt.

Felchta hat keine Chance, ab 2022 mit den drei anderen Mühlhäuser Ortsteilen Saalfeld, Windeberg und Grabe in das Dorferneuerungsprogramm zu kommen. Das Landesamt für Landwirtschaft hat den Antrag der Kreisstadt für den Förderzeitraum 2022 bis 2026 nicht in Gänze genehmigt und Felchta gestrichen. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Der Grund dafür: Die vier Ortsteile bilden räumlich keine Einheit. Nun soll Felchta in eine zweite, sich anschließende Bewerbung aufgenommen werden – mit Seebach und Höngeda.

Über das Förderprogramm hätte Felchta gern die Sanierung der Schenke und den Hochwasserschutz vorangetrieben. Was die Schenke angeht, will man laut Ortsteilbürgermeister René Seyfert (SDP) nicht auf eine neue Runde warten. „Ich fordere von der Stadtverwaltung, dass die Sanierung mit Augenmaß weiter verfolgt wird – wie es versprochen ist.“

Von der Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm können Kommunen und Privatleute profitieren. Die Genehmigung wird für den Herbst erwartet.