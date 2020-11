Fenster in Mühlhausen erstrahlen am Martinstag

Möglichst viele Laternen in allen Formen, Farben und Größen sollen am diesjährigen Martinstag am kommenden Mittwoch, dem 11. November in den Fenstern von Mühlhausen und auch im übrigen Landkreis erstrahlen. Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, ruft das Team des Mühlhäuser Mehrgenerationenhauses (MGH) alle Kinder, Eltern, Großeltern und wer sonst Lust hat auf, sich an der Aktion „Laternen-Fenster“ zu beteiligen.