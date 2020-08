Guten Morgen: Festeflair in den eigenen vier Wänden

Corona beflügelt die Kreativität. Während des Lockdowns hatten Restaurants der Region Speisen geliefert – und damit Erfolg. Auch viele Geschäftsinhaber entwickelten neue Ideen, um ihre Waren an die Käufer zu bringen. Nicht zu vergessen, die Autokinos, die ein Revival erlebten. Aber es gibt auch jetzt noch viele weitere Möglichkeiten. An der Internationalen Hochschule Duales Studium (IUBH) in Erfurt zum Beispiel wird derzeit für den Blog „Umdenken im Tourismus“ ausgelotet, welche Wege der Veranstaltungsbereich gehen kann. Zumindest theoretisch.

Eine Studentin aus Bad Langensalza wählte das Mittelalterstadtfest für ihr Projekt aus. Denn sie bedauert selbst, dass es in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann. Zusammen mit Kommilitonen wollte sie das Flair in die eigenen vier Wände zaubern – mit Körben, gefüllt mit Met, Trinkhorn, Lederschmuck und einem Los, das Aussicht auf zwei Karten für das Mittelalterstadtfest 2021 als Gewinn macht.

Letztlich konnte die Idee nicht umgesetzt werden, aber sie hat einen interessanten Lösungsansatz. Denn jeder kann sich selbst mit einem solchen Korb ausrüsten und am kommenden Wochenende das Fest ein wenig feiern – daheim. Natürlich geht das auch in Mühlhausen, mit einem Stadtkirmes-Korb. Als Zutat in beiden Fällen darf die Hoffnung nicht fehlen, dass 2021 die Feste doppelt so schön werden.