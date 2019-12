Festtage als psychologische Herausforderung

Das Ende des Jahres mit Advent, Weihnachten und Neujahr gilt als Zeit der Besinnung, der Gemeinschaft und der Freude. Gleichzeitig ist bekannt, dass Stress und Streit jetzt Hochsaison haben. Was die eigentlich ruhigen Tage mit uns Menschen machen, erklärt der Facharzt für Psychiatrie.

Sie sind Chefarzt der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am ÖHK. Welche Wirkung hat das Fest auf Ihre Patienten?

Weihnachten beschäftigt sie ebenso wie alle anderen – im Guten wie im Schlechten. Für jene, die familiär gut angebunden sind, ist Weihnachten doppelt so schön. Jene mit ausgeprägten Problemen, die vielleicht einsam sind und verlassen wurden, ist Weihnachten womöglich doppelt so schlimm wie der Alltag. In der gesamten Gesellschaft gibt es plötzlich Bevölkerungsschichten, denen es besser geht, und andere, denen es schlechter geht. Weihnachten bietet Chancen und Risiken zugleich. Die einen drängen eher hinaus ins Leben, wollen zu ihrer Familie, die anderen entwickeln jetzt erst recht eine psychische Symptomatik.

Geschenksuche, Vorbereitungen fürs Festessen, Zeitdruck, Sinnfragen zum Jahresende – bringen uns Weihnachten und der Jahreswechsel aus der Fassung?

Ja, das würde ich so unterschreiben. Das hat viele Gründe. Weihnachten ist für die meisten Menschen eine besondere Zeit und positiv besetzt. Und als besonderes Fest hat Weihnachten eine gewisse Vorbereitungskurve. Als Kind ist es noch einfach: Da muss man sich nur auf das Fest freuen und sich darauf konzentrieren, dass die Eltern und alle anderen mit guter Verbindung zum Weihnachtsmann auch wirklich alle Wünsche mitbekommen. Für Erwachsene geht es aber nicht nur um Geschenke.

Sondern um was?

Je älter man wird, desto mehr fällt man aus der Rolle des Beschenkten in die des Schenkenden – und das beschäftigt. Das ist eine kreative, soziale und finanzielle Aufgabe, die auch mit einer Erwartungshaltung verbunden ist.

Das wird verstärkt durch die allgemeine Konsum-Beschallung ab Ende November in den Geschäften.

Ja, und es gibt eine Erwartungshaltung, in welcher Stimmung man sich befinden sollte, wenn es um das Weihnachtsfest geht: singend, großzügig bis zum finanziellen Ruin, Weihnachtsgedichte rezitierend. Hinzu kommen Weihnachtsmarktbesuche und diverse Weihnachtsfeiern, die man alle mehr oder weniger mag. Es ist aber wichtig, dort zu erscheinen, weil es ein Teil des sozialen Lebens ist.

Synan Al-Hashimy – Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für psychotherapeutische Medizin. Er baut am ÖHK in Pfafferode eine Klinik für Psychosomatik auf. Foto: Claudia Bachmann

Ist es möglich, sich diesem Konsum-Gedanken, dieser Erwartungshaltung zu entziehen?

Die Frage ist vielmehr, was ist für mich der Kern von Weihnachten, wofür steht die Zeit am Jahresende für mich? Jeder verbindet mit diesem und anderen Festen, Aktionen und Zusammenkünften bestimmte Gefühle und Regungen. Aber Befragungen zeigen, dass diese bei jedem Menschen unterschiedlich sind – das macht uns individuell.

Ausgehend von der christlichen Botschaft steht Weihnachten für die Liebe. Auch zu Silvester kommen Menschen zusammen und widmen sich einander. Ist das nicht bei allen gleich?

Zumindest ist das die Vorstellung, die über allem schwebt. Viele Menschen versuchen, das genauso umzusetzen, selbst mit Menschen, die sie schwierig finden. Man wird gewährender in der Weihnachtszeit, denn es ist ein schönes Gefühl. Allein die Spendenflut zeigt das. Vielleicht spielt auch der Zeitaspekt mit hinein. Plötzlich dreht sich alles um Geschenke. Ich kann kurz innehalten und mich anderen widmen. Darin wiederum liegt eine Chance dieser Zeit.

Sehen Sie Gefahren der Vorweihnachtszeit in der heutigen Prägung?

Bezogen auf den Konsumgedanken gibt es eine Menge Leute, die aus einem Pflichtgefühl heraus das Geschenkniveau stetig erhöhen. Weil sie denken, das müsse so sein. Dann wiederum dem eigenen Kind zu erklären, dass es an Weihnachten vor allem um Liebe geht, während das Nachbarskind die große Ritterburg aus Lego bekommt, wird schwer zu vermitteln sein. Das Kind wird die Tür zuschlagen.

Die Kunst liegt also in der richtigen Balance.

Ja, und gerade Kindern sollte deutlich gemacht werden, was wirklich zur Weihnacht gehört – neben Geschenken. Das gemeinsame Musizieren, Singen und Essen zum Beispiel. Jeder hat die Möglichkeit, dem Fest eine eigene Note zu geben.

Haben Sie einen Tipp, wie nun das Neujahrsfest entspannt wird?

Wer glaubt, dass das Fest auch bei Spannungen in der Familie unbedingt harmonisch ablaufen muss, desto schwieriger wird derjenige Entspannung finden. Je weniger leicht und spielerisch die Festtage sind, desto höher der Druck. Eine lockere Grundhaltung kommt uns in vielen Lebenssituationen zupass.