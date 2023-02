Feuer in der Mühlhäuser Innenstadt (Mit Video)

Am Mühlhäuser Steinweg löste das Feuer in einem Abzug einen Feuerwehreinsatz aus.

Mühlhausen. Am Steinweg in Mühlhausen steht am Mittwoch der Abzug eines China-Restaurants in Flammen. Dichter Rauch zieht über die Stadt.

In der Mühlhäuser Innenstadt hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Der Abzug eines China-Restaurants stand in Flammen.

Gegen 12.45 Uhr hatten Passanten die extreme Rauchentwicklung aus dem Schornstein des Hauses am oberen Steinweg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Berufsfeuerwehr und freiwillige Kräfte rückten sofort aus.

Brand in Mühlhausen: Dichter Rauch über der Innenstadt

Dichter Rauch stieg aus dem Schlot und war von Weitem sichtbar. Die Räume des Restaurants waren verqualmt, schildert Einsatzleiter Sören Zengerling. Auch in der Küche brannte es. Offenbar hatte die Abzugshaube Feuer gefangen, woraufhin auch das Fett im Schornstein zu brennen begann.

Die Feuerwehr räumte das Gebäude. Auch angrenzende Häuser, darunter das Pressehaus dieser Zeitung, wurden evakuiert.

Vom Dach aus verschafften sich die Feuerwehrleute einen Überblick über die Lage. Der Schornstein wurde mit Wasser gekühlt. Nach kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Rund eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Das Restaurant bleibt vorerst geschlossen.

