Feuer in Görmar - Fassade beschmiert, an Auto randaliert un hoher Schaden in Lengenfeld unterm Stein

Das sind die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Schleppdach durch Feuer beschädigt

Durch einen Brand in Görmar wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Schleppdachanbau beschädigt. Die Rettungsleitstelle informierte kurz nach 4.30 Uhr die Polizei über ein Feuer auf einem Grundstück in der Lange Straße informiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Schaden an dem aus Holzsparren und Blecheindeckung bestehenden Schleppdach wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fassade beschmiert, an Auto randaliert: Tausende Euro Schaden

Bei den Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße Kirchberg in Lengenfeld unterm Stein. Bereits in der Nacht zum Freitag, dem 12. November, haben unbekannte Täter fast die gesamte vordere Hauswand eines Hauses mit einer dunklen öligen Flüssigkeit überzogen.

Weiterhin wurde der unter einem Carport stehende VW Tiguan des 52-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem Gegenstand wurden Frontscheibe und Scheinwerfer beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens mehrere tausend Euro geschätzt. Weiterhin prüft die Polizei aufgrund er öligen Flüssigkeit auch den Verdacht eines Umweltdeliktes. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

