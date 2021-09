Feuer in Unternehmen: Brandstiftung in Mühlhausen vermutet

Mühlhausen. Nachdem in Mühlhausen in einem Unternehmen ein Feuer ausgebrochen ist, vermutet die Polizei Brandstiftung.

In einem Verpackungsunternehmen in Mühlhausen ist Feuer gelegt worden. Die Flammen seien in einem Spind ausgebrochen und von dort aus auf eine Wand übergegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Alle 50 Mitarbeiter hätten das Gebäude am Dienstagnachmittag selbstständig verlassen.

Demnach gab es auch keine Verletzten. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Bereits in der vergangenen Woche soll ein Spind des Unternehmens gebrannt haben. Damals sei jedoch keine Anzeige erstattet worden.

