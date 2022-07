Feuerwehr Dörna gut gerüstet für neue Gemeinde

Dörnas Wehrführer David Hartung (links) beförderte bei der Hauptversammlung auch Eckhard Rathgeber zum Oberbrandmeister und nahm in gleichzeitig in die Alters- und Ehrenabteilung auf.

Dörna. Wehrführer David Hartung zog zur Hauptversammlung und vor dem Wechsel in die Gemeinde Unstruttal eine zufriedene Jahresbilanz.

Die Freiwillige Feuerwehr in Dörna steht der bevorstehenden Eingliederung in die Strukturen der Gemeinde Unstruttal „positiv und optimistisch gegenüber“. Das sagte Wehrführer David Hartung in der Jahreshauptversammlung. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge halte er seinen letzten Rechenschaftsbericht als Teil der Gemeinde Anrode, die sich Ende dieses Jahres auflöst.

Die Dörnaer Wehr hat 58 Mitglieder. 24 davon gehören zur Einsatzabteilung, 23 zur Jugend, die um fünf Mitglieder wuchs. Drei Einsätze verzeichnete die Wehr im Laufe eines Jahres. So musste sie einen auf ein Auto gestürzten Baum beseitigen. Ein Mann, der bei Arbeiten auf einem Vordach starb, musste geborgen werden. Und einen Erkrankten befreite die Wehr aus einem Dachgeschoss und übergab ihn an den Rettungsdienst.

Auch in Sachen Ausbildung engagiere sich die Wehr, trotz der Corona-Einschränkungen. So wurden nicht nur Übungen absolviert. Mitglieder der Wehr besuchten auch Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene. Dörna komme ohne Bedarf an größeren Projekten in die neue Gemeindestruktur und könne den Brandschutz und die allgemeine Hilfe im Ort gut absichern, so Hartung.