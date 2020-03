Feuerwehr in Mühlhausen: Höhere Zuschüsse für Vereine und Jugendliche

In Mühlhausen soll sich eine Arbeitsgruppe mit dem Zustand der Feuerwache am Bastmarkt und der Feuerwehr im Allgemeinen befassen. Dafür sprach sich jetzt der Stadtrat bei einer Gegenstimme aus. Die kam von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), der seine Entscheidung mit der aus seiner Sicht unklaren Zielrichtung der Arbeitsgruppe begründete. Die soll aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr, der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, dem Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises und dem Rettungsdienst bestehen.

Rund 250.000 Euro für Feuerwehren eingestellt

Eingebracht worden war die Beschlussvorlage von Alexander Wettig (CDU). Der hat die Feuerwehr zu seinem Thema gemacht und in den vergangenen Monaten unter anderem eine zusätzliche Ausbildungsstelle auf den Weg gebracht.

Im städtischen Haushalt sind für dieses Jahr rund eine Viertelmillion Euro für die Feuerwehren in der Kernstadt und in den Ortsteilen eingestellt. 160.000 sind für den Umbau des Umkleidebereiches der Einsatzkräfte der Feuerwache Mühlhausen und des Gerätehauses Görmar sowie für die Schaffung einer Schwarz-Weiß-Trennung der Einsatzbekleidung in Mühlhausen vorgesehen.

Neuer Mannschaftstransportwagen für Mühlhäuser Wehr

Der Umbau der Gebäude der anderen freiwilligen Feuerwehren erfolgt laut Stadtverwaltung in den nächsten Jahren, ein gleichzeitiger Umbau aller Gebäude sei wegen der erhöhten Auslastung der Baubetriebe nicht möglich, heißt es.

Die Mühlhäuser Wehr soll einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen. Die Kosten von 47.000 Euro teilen sich die Stadt, das Land und der Kreis. Zudem gibt es für 30.000 Euro eine neue Atemschutzmaskenreinigungsmaschine und einen Prüfstand zur Wartung von Atemschutztechnik. Verdoppelt auf gut 11.000 Euro hätten sich die Zuschüsse für die Feuerwehrvereine und die Jugendfeuerwehren. Ab der Jahresmitte soll die Feuerwehrentschädigungsverordnung angepasst werden. Dem liegt eine Verordnung des Thüringer Innenministeriums zugrunde.