In Mühlhausen musste die Feuerwehr am Montagmorgen 22 Bewohner eines Mehrfamilienhauses ins Freie retten (Symbolfoto)

Mühlhausen. 22 Menschen hat die Feuerwehr aus einem Mehrfamilienhaus in Mühlhausen am Montagmorgen ins Freie gerettet.

Feuerwehr rettet 22 Menschen aus Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr in Mühlhausen hat am frühen Montagmorgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße teilweise mithilfe einer Drehleiter ins Freie gerettet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war gegen 3 Uhr aus bisher unklarer Ursache im Keller ein Feuer ausgebrochen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die 22 Bewohner das Gebäude verlassen. Anschließend wurden sie in einem Zelt untergebracht, da sie vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Alle seien unverletzt, so die Polizei.

Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

